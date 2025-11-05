Como Education Joué-lès-Tours

Como Education

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 16:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Vos enfants ont toujours rêvé de devenir les acteurs des histoires que vous leur racontez ?

Grâce à une technologie innovante permettant de transformer les gestes et les mouvements en sons, prenez part à la narration d’histoires en créant des paysages sonores via les mouvements de vos corps.

Au cours de cet atelier, vivez en famille une expérience ludique, interactive et collective jouant sur l’écoute, l’imagination et la conscience corporelle. Découvrez ensemble une nouvelle façon de raconter et de transmettre des récits et laissez-les devenir les acteurs des histoires qui leur sont racontées. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Have your children always dreamed of becoming the actors in the stories you tell them?

Thanks to innovative technology that transforms gestures and movements into sound, you can take part in storytelling by creating soundscapes with your body?s movements.

German :

Haben Ihre Kinder schon immer davon geträumt, die Schauspieler in den Geschichten zu sein, die Sie ihnen erzählen?

Mit einer innovativen Technologie, die Gesten und Bewegungen in Klänge umwandelt, können Sie Teil des Geschichtenerzählens werden, indem Sie durch Ihre Körperbewegungen Klanglandscha

Italiano :

I vostri figli hanno sempre sognato di diventare gli attori delle storie che raccontate loro?

Grazie a una tecnologia innovativa che trasforma gesti e movimenti in suoni, potete partecipare alla narrazione creando paesaggi sonori con i movimenti del corpo.

Espanol :

¿Sus hijos siempre han soñado con ser los actores de las historias que les cuenta?

Gracias a una tecnología innovadora que transforma gestos y movimientos en sonido, pueden participar en la narración creando paisajes sonoros con los movimientos de su cuerpo.

