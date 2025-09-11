Como una baguala oscura Théâtre municipal Beaune

Como una baguala oscura

Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Nina Laisné célèbre deux figures du folklore argentin le danseur Néstor ‘Pola’ Pastorive et la pianiste Hilda Herrera.

En traversant le récit de vie de cette extraordinaire pianiste et compositrice, une des rares femmes à s’être imposée dans le monde très masculin du folklore argentin, le spectacle reflète l’histoire politique d’un pays qui longtemps a censuré ses compositions.

Au piano, Hilda Herrera présente par la vidéo commente, raconte, et entre en dialogue avec les zapateos, ces danses traditionnelles des gauchos, revisitées avec virtuosité et sans virilisme par Néstor ‘Pola’ Pastorive. Une danse affranchie, gravitant entre déséquilibre et résonance.

Nina Laisné et Néstor ‘Pola’ Pastorive signent une performance scénique poétique, délicate et puissante, à l’image de ces artistes libres et novateurs qui n’ont jamais sacrifié l’essence populaire de leur art.

conception, mise en scène, création scénographie et costumes Nina Laisné, chorégraphie et interprétation Néstor ‘Pola’ Pastorive, enregistrements audios et vidéos piano et composition Hilda Herrera, pièces à 4 mains Sebastián Gangi, création lumières Shaly López, ingénierie du son Arthur Frick, régie générale et vidéo Stéphane Bordonaro, images, vidéos Dante Martinez, ingénierie du son studio Mireille Faure, costumes et accessoires Florence Bruchon, Maurice Laisné, décor Atelier de la Maison de la Culture Bourges, Scène nationale, traduction Adrienne Orssaud .

Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

