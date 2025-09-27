Como una flor sin raíces C³ Le Cube Douvres-la-Délivrande

Como una flor sin raíces

C³ Le Cube 3, Allée du Temps Libre Douvres-la-Délivrande Calvados

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-27

Présentation de la saison culturelle 2025/26 suivie du concert de Lia Naviliat.

La chanteuse et compositrice Lia Naviliat Cuncic fonde son groupe avec Santiago Gervasoni, Lucas Henri et Paul Héroux en puisant au cœur de ses origines sud-américaines. Ensemble, ils donnent vie à une musique libre, organique et poétique, nourrie d’improvisations et d’influences métissées.

A travers sa voix chaude et enveloppante, Lia explore avec élégance la mémoire de ses racines chiliennes et uruguayennes, questionnant l’exil, l’identité et la place des femmes dans le monde contemporain. Le clavicorde de Santiago Gervasoni, aux accents baroques et inédits, dialogue avec la contrebasse de Lucas Henri et les percussions vibrantes de Paul Héroux, tissant un écrin sonore singulier et envoûtant.

Un quatuor à l‘écriture vive et sensible, qui renouvelle les sonorités latines avec audace, entre tradition et modernité. .

C³ Le Cube 3, Allée du Temps Libre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 61 53 60 31

English : Como una flor sin raíces

Presentation of the 2025/26 cultural season, followed by a concert by Lia Naviliat.

German : Como una flor sin raíces

Vorstellung der Kultursaison 2025/26, gefolgt von einem Konzert von Lia Naviliat.

Italiano :

Presentazione della stagione culturale 2025/26, seguita da un concerto di Lia Naviliat.

Espanol :

Presentación de la temporada cultural 2025/26, seguida de un concierto de Lia Naviliat.

