Compagnia Finzi Pasca – Titizé Le Pin Galant Mérignac

Compagnia Finzi Pasca – Titizé Le Pin Galant Mérignac mercredi 10 décembre 2025.

Compagnia Finzi Pasca – Titizé Mercredi 10 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T20:30:00 – 2025-12-10T22:00:00

Fin : 2025-12-10T20:30:00 – 2025-12-10T22:00:00

Grâce à la compagnie Finzi Pasca, inutile de parcourir des centaines de kilomètres jusqu’à Venise… c’est Venise qui vient à nous ! Dans une Commedia sur le fil entre comique et émerveillement, « Titizé » – littéralement « Tu es » – invite à un voyage visuel et musical fascinant dans ce qui fait l’essence de la Cité des Doges. Du grand art !

L’exercice est périlleux : incarner Venise, sa splendeur, ses atmosphères, sa poésie et les mystères qui l’habitent sur un plateau, avec dix artistes, le tout en 80 minutes et sans parole… Il en fallait plus pour effrayer la compagnie Finzi Pasca qui relève le défi haut la main ! Après avoir signé trois cérémonies pour les Jeux olympiques, mis en scène deux spectacles du Cirque du Soleil et six opéras, en plus de ses trente cinq créations, elle imagine une pièce hommage à la Commedia dell Arte. Clowns, acrobates et musiciens (re)donnent vie sous nos yeux à la cité vénitienne, entre passé et présent, réel et illusion, ciel et fonds marins… Bellissimo !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2762 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dans une Commedia sur le fil entre comique et émerveillement, « Titizé » – littéralement « Tu es » – invite à un voyage visuel et musical fascinant dans ce qui fait l’essence de la Cité des Doges. cirque titzé

Viviana Cangialosi