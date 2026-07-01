AGENDA · Montreuil
Compagnie Ɛntheos Ño far, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil
dimanche 30 août 2026 · Parcelles de l'association Murs à pêches · Montreuil
Informations pratiques
Compagnie Ɛntheos Ño far Dimanche 30 août, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Crash Test aux Murs à Pêches
avec Céline Lombardi et Pape Alioune Sané
Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org
Théâtre jeune public
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