Compagnie Ɛntheos Ño far, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

dimanche 30 août 2026 · Parcelles de l'association Murs à pêches · Montreuil

Informations pratiques

Compagnie Ɛntheos Ño far Dimanche 30 août, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Crash Test aux Murs à Pêches

avec Céline Lombardi et Pape Alioune Sané

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org

Théâtre jeune public