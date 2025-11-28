COMPAGNIE (1)PROMPTU « Le Roi et l’Oiseau » Théâtre de l’Esplanade Draguignan

COMPAGNIE (1)PROMPTU « Le Roi et l’Oiseau » Théâtre de l’Esplanade Draguignan vendredi 28 novembre 2025.

COMPAGNIE (1)PROMPTU « Le Roi et l’Oiseau »

Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28 20:30:00

Date(s) :

2025-11-28

En adaptant chorégraphiquement un chef d’œuvre du cinéma d’animation, Émilie Lalande fait de son spectacle pour petits et grands une ode belle et forte à la liberté.

.

Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com

English : COMPAGNIE (1)PROMPTU « Le Roi et l’Oiseau »

Émilie Lalande’s choreographic adaptation of an animated masterpiece is a beautiful and powerful ode to freedom for young and old alike.

German :

Emilie Lalande hat ein Meisterwerk des Animationsfilms choreografisch adaptiert und macht aus ihrem Stück « für Groß und Klein » eine schöne und starke Ode an die Freiheit.

Italiano :

L’adattamento coreografico di un capolavoro d’animazione da parte di Émilie Lalande è un bellissimo e potente inno alla libertà per grandi e piccini.

Espanol :

La adaptación coreográfica de Émilie Lalande de una obra maestra de la animación es una hermosa y poderosa oda a la libertad para grandes y pequeños.

L’événement COMPAGNIE (1)PROMPTU « Le Roi et l’Oiseau » Draguignan a été mis à jour le 2025-07-03 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme