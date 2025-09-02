Compagnie Amala Dianor – DUB Le Pin Galant Mérignac

Compagnie Amala Dianor – DUB Mercredi 18 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Issu de la danse hip-hop alternative, Amala Dianor crée un territoire éphémère où onze interprètes et un DJ se rencontrent dans un élan vital et transgressif. Un spectacle à voir en famille !

Faire naître du collectif une autre vision du monde, imaginée avec une nouvelle génération de danseurs et danseuses, tel est le projet d’Amala Dianor avec « DUB » ! Il s’entoure pour cela de onze jeunes interprètes de danses urbaines virtuoses issus des communautés underground du monde entier et leur offre l’expérience inédite de la scène. Puisant dans l’ADN de sa danse, à savoir le métissage des cultures et l’hybridation des langages chorégraphiques, il déplace leurs pratiques, crée des espaces où les corps se libèrent du cloisonnement stylistique et où la transgression devient création. Propulsé dans une scénographie saisissante qui évoque des lieux de défis et de fêtes clandestines, exalté par la musique électro mixée en live par le DJ Awir Leon, le groupe partage et réinvente des danses survoltées, traversées d’inﬂuences multiples — gumboot, jumpstyle, krump, waacking, voguing, hip-hop…

Résolument optimiste, « DUB » est une utopie chorégraphique incarnée par une jeunesse qui a la rage de vivre et de danser !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Pierre Gondard