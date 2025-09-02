Compagnie Blanca Li – Didon & Énée Le Pin Galant Mérignac

Compagnie Blanca Li – Didon & Énée Mardi 31 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2026-03-31T20:30:00 – 2026-03-31T22:00:00

Fin : 2026-03-31T20:30:00 – 2026-03-31T22:00:00

De l’histoire tragique de « Didon et Énée » et du chef- d’œuvre qu’elle a inspiré au compositeur Henry Purcell, Blanca Li tire une interprétation chorégraphique et plastique d’une fascinante beauté. Une fable à la fois intemporelle et contemporaine, portée par dix danseurs, où le clair-obscur renforce le climat de magie et d’intimité.

L’amour entre Didon, reine de Carthage, et Énée, futur fondateur de Rome, reste l’un des passages les plus émouvants de « L’Énéide » de Virgile. Sur la version enregistrée par Les Arts Florissants, Blanca Li livre de cet opéra l’une des plus hautes expressions du tragique de la passion amoureuse. L’interprétation en souligne la force intemporelle. De l’amour malheureux entre Didon et Énée, du suicide de Didon, alimenté par la renommée (la « fama »), qui communique immédiatement au peuple et aux dieux la nouvelle de leurs amours impossibles – comme aujourd’hui les réseaux sociaux propagent aveuglément la moindre rumeur –, Blanca Li crée une fable visuelle d’une palpitante fantaisie.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2805 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

