Compagnie des Dragonfly Evolution(s) Science, Histoire et illusion Théâtre Le Normandy Le Havre

Laissez-vous transporter dans le spectacle esthétique, graphique et chorégraphique de la Compagnie des Dragonfly

Le travail des lignes, la précision du geste et la pureté de la lumière, celle du laser, qui déchire l’espace véritable signature visuelle de la Compagnie captent l’attention et transportent les spectateurs dans leur univers visuel.

Leur spectacle a été considéré en 2019 comme le Plus élégant par le journal Le Figaro et reconnu, la même année, comme un Grand spectacle de prestidigitation par Le Parisien.

La scène du Penn and Teller Theater de Las Vegas, le plateau du show télévisé le Plus grand cabaret du Monde sur France 2, et de nombreuses scènes de théâtre françaises sont autant de terrains de jeu dans lesquels la Compagnie partage ses créations avec les spectateurs des références prestigieuses pour ces artistes qui ont totalisé plus de 170 représentations au Théâtre Rouge du Jardin d’acclimatation de Paris dont 46 en 2024, et plus de 56 représentations au Théâtre Christian Fechner de la Maison de la magie de Blois en 2024 et 2025.

Evolution(s) Science, Histoire et illusion est un spectacle familial qui présente des illusions puissantes et interactives, combinant à la fois séquences vidéo et performances scéniques. Introduites par le récit des grandes avancées scientifiques des 19ème et 20ème siècles, ces expériences visuelles plongeront petits et grands au coeur d’un récit historique et spectaculaire.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

