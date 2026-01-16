Compagnie des rêves urbains Le Fronton Marseille 15e Arrondissement

Compagnie des rêves urbains

Samedi 7 février 2026 de 14h à 16h. Le Fronton 87 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Balade urbaine autour du quartier des Crottes (Entre métro Gèze et Bougainville) pour les familles, et accessible aux enfants à partir de 8 ans.Enfants

Avec cette balade ludique, vous voyagerez à travers l’histoire des Crottes et ses mutations, tout en découvrant les dernières actualités liées au projet d’Euroméditerranée.

Un personnage célèbre du quartier nous accompagnera tout au long du parcours, sous forme de récit sonore. Les enfants auront quant à eux, jeux et énigmes à résoudre sur le chemin. La balade urbaine se clôturera par un goûter et une activité manuelle en lien avec l’urbanisme/architecture. .

Le Fronton 87 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Urban stroll around the Crottes district (between Gèze and Bougainville metro stations) for families, accessible to children aged 8 and over.

