Compagnie D’Pendanse – Bonne nouvelle Le Pin Galant Mérignac

Compagnie D’Pendanse – Bonne nouvelle Le Pin Galant Mérignac mardi 5 mai 2026.

Compagnie D’Pendanse – Bonne nouvelle Mardi 5 mai 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T20:30:00 – 2026-05-05T22:00:00

Fin : 2026-05-05T20:30:00 – 2026-05-05T22:00:00

Vous avez aimé les suivre sur petit écran, coachant ou dansant en duo avec les stars ? Vous allez les adorer sur scène dans la comédie musicale inédite « Bonne Nouvelle » ! La troupe D’Pendanse est au complet pour vous faire vivre un moment inoubliable !

En réalité, le show aurait pu s’intituler « Bonnes Nouvelles » au pluriel, tant cette création musicale en recèle… L’événement, c’est la présence des danseurs les plus emblématiques de « Danse avec les Stars » – DALS pour les fans – dont la quadruple championne du concours, Denitsa Ikonomova. La troupe investit la scène du Pin Galant pour une création poignante associant danse, comédie et chant. Les dix danseurs virtuoses nous feront vibrer au cours de ce spectacle dont le titre provient en réalité de la station de métro parisien. Car c’est bien au cœur de Paris, station Bonne Nouvelle, que se jouera le destin de Rose, modeste mais talentueuse chanteuse de rue…

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2816 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

RETROUVEZ LES DANSEURS LES PLUS EMBLÉMATIQUES DE « DANSE AVEC LES STARS » ! danse star