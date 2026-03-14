Compagnie du Griffe à l’Ostal Joan Bodon

56 esp. Robert Marty Crespin Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un vrai moment de bonheur, comme si vous étiez au cabaret. Vous vous laisserez emporter par les chants des membres de la compagnie du Griffe (Del Aqueles).

Vous ne comprenez pas ou peu l’occitan ; Peu importe, vous serez emporté par leurs rythmes et leur énergie. À ne pas manquer … Une vraie plongée dans notre culture occitane.

Première partie Del Prat (Chanson traditionnelle, 2 musiciens)

Deuxième partie Aqueles (Trio Vocal, 3 musiciens) Polyphonies en occitan et chansons des années 1920 réinventées avec Swing, Chachacha et Guinguette.

Boissons et petite restauration servies sur place. 6 .

56 esp. Robert Marty Crespin 12800 Aveyron Occitanie +33 6 10 97 75 75

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English :

A true moment of happiness, as if you were at a cabaret. Let yourself be carried away by the songs of the members of the Compagnie du Griffe (Del Aqueles).

L’événement Compagnie du Griffe à l’Ostal Joan Bodon Crespin a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)