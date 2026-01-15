Compagnie Entrelacs et Bocage Faites vos voeux ! Bettancourt-la-Ferrée

Compagnie Entrelacs et Bocage Faites vos voeux !

Espace Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne

C’est à un nouveau parcours original et décalé que la troupe d’Entrelacs et Bocage vous invite avec ce montage d’une dizaine de sketches et petites pièces.

Au programme une rencontre orageuse entre Charles Perrault et Jean de la Fontaine, des familles bien rangées dynamitées par les événements et les rébellions adolescentes, avant un florilège de saynettes dans lesquelles les enfants des ateliers vont nous faire découvrir une vision de l’école fantaisiste et débridée.

Conception et mise en scène Gilles Richalet

Avec la troupe des ados et des adultes Jade Créquy, Dominique Lamarche, Bernadette Mirvaux, Gilles Richalet et les enfants des ateliers théâtre de Bettancourt (USLO) et Saint-Dizier (Club Léo Lagrange). .

Espace Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 37 21 30

