Compagnie Eugénie Andrin « On n’est pas toutes des Cendrillons » Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Salle Pierre Vaneck Antibes mardi 2 décembre 2025.

Début : Mardi 2025-12-02 19:00:00

fin : 2025-12-02 19:50:00

2025-12-02

Entre la pointe et le talon, l’équilibre est précaire mais le champ des possibles réjouissant. À l’image de cette création mondiale, menée avec brio par l’anticonformiste Eugénie Andrin.

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Salle Pierre Vaneck 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com

English : Compagnie Eugénie Andrin ‘We’re not all Cinderellas »

The balance between toe and heel is precarious, but the field of possibilities is exciting. Just like this world premiere, brilliantly directed by the maverick Eugénie Andrin.

German :

Zwischen Spitze und Absatz ist das Gleichgewicht prekär, aber das Feld der Möglichkeiten ist erfreulich groß. So wie diese Weltpremiere, die von der unkonventionellen Eugénie Andrin mit Bravour geleitet wird.

Italiano :

L’equilibrio tra punta e tacco è precario, ma il campo delle possibilità è entusiasmante. Proprio come questa prima mondiale, brillantemente diretta dall’anticonformista Eugénie Andrin.

Espanol :

El equilibrio entre la punta del pie y el talón es precario, pero el campo de posibilidades es apasionante. Como este estreno mundial, brillantemente dirigido por la inconformista Eugénie Andrin.

