Compagnie La Chimère présente : Pasteur SARL LE GUEULARD Nilvange Samedi 14 février, 20h30 10€ 5€

Louis Pasteur ! On connaît son nom, mais connaît-on vraiment l’homme ? Philoléthos, un « ami de la vérité », décide de mener son enquête afin d’en savoir plus sur lui.

Rencontrant son épouse Marie, sa fille Marie-Louise et ses fidèles collaborateurs, ainsi que d’autres personnages ayant croisé sa voie, comme le petit Joseph Meister qui fut le premier vacciné contre la rage, il soulèvera peu à peu le voile qui recouvre depuis plus d’un siècle la statue. Il entrera dans l’intimité du savant, pénétrera dans le secret de son laboratoire. Il verra les luttes que celui-ci a dû mener contre ses adversaires, et les doutes qui l’ont assailli.

Car au-delà de l’image d’Épinal, on trouve un homme avec ses forces et ses faiblesses, un homme vivant pleinement ses émotions et ses sentiments, un homme qui s’est obstiné, contre vents et marées, à rechercher toute sa vie ce qu’il pensait être la vérité.

Auteur : Laurent Sauzé

Mise en scène : Didier Bénini

Distribution : Anne Barbier, Laurent Barbier, Alain Gérard, Michel Giffe, Laure Grunfelder, Baptiste Hartmann, Jean-Luc L’Hote, Michel Naymark, Déborah Prosi, Marie Rouch, Laurent Sauzé, Marc Verroca.

info@legueulard.fr

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle



