Compagnie Leïla Ka « Maldonne »

Au plateau, des robes. D’intérieur, de soirées, de mariage, de tous les jours, longues ou courtes. Et cinq femmes rebelles qui se jouent et s’affranchissent de ces identités d’emprunt.

On stage, dresses. Interior, evening, wedding, everyday, long or short. And five rebellious women who play with and free themselves from these borrowed identities.

Auf der Bühne sind Kleider zu sehen. Hauskleider, Abendkleider, Hochzeitskleider, Alltagskleider, lange oder kurze Kleider. Und fünf rebellische Frauen, die mit diesen geliehenen Identitäten spielen und sich von ihnen befreien.

In scena, abiti. Abiti da interni, da sera, da sposa o da tutti i giorni, lunghi o corti. E cinque donne ribelli che giocano e si liberano da queste identità prese in prestito.

En escena, vestidos. Vestidos de interior, de noche, de novia o de diario, largos o cortos. Y cinco mujeres rebeldes que juegan y se liberan de estas identidades prestadas.

