Compagnie les Encombrants « Garçon un kir ! » Baume-les-Dames dimanche 21 septembre 2025.

Le CARÉ Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Cinq serveurs sont là pour préparer un vin d’honneur sous la direction d’un chef de rand autoritaire… Spectacle comique, essentiellement visuel où les gags s’enchainent autour d’une table qui recèle plus d’une surprise, « Garçon un ki ! » met en scène les rapports de force entre un chef de rand et ses employés. Lorsque ceux-ci sont livrés à eux-mêmes, ils nous entrainent dans un monde où notre logique n’a plus de prise, où les lois de la gravité n’existent plus. .

Le CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org

