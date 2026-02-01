Agathe Paré-Comont, danseuse et chorégraphe, créée la compagnieSpecimen à Lyon, en 2021. Elle est rapidement rejointe par Arma Lux, réalisateur et metteur en scène. Ensemble, ils imaginent des mondes « d’après », comme une projection des angoisses contemporaines. Entre créations originales et réécritures, la singularité de leur travail s’exprime par une recherche esthétique ambitieuse et un langage hybride (danse, théâtre, cinéma) mis au service d’un imaginaire poétique puissant.

Dans un monde où la civilisation s’est effondrée, une femme-orchestre vient présenter son spectacle devant les derniers êtres humains. Le temps d’une soirée, elle donne vie à toute une galerie de personnages fantasques : un automate, une femme-souvenirs ou encore une cavalière de l’apocalypse… D’après la pièce éponyme de Jean Cocteau et Erik Satie.

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/sortie-de-residence-parade-ballet-realiste +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org



