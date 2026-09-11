Compagnie Péricard – Spectacle « Les années 70 » salle Cocteau Bourg-de-Péage
samedi 10 octobre 2026 · salle Cocteau · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Compagnie Péricard – Spectacle « Les années 70 »
salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 14:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Représentation nostalgique et rythmée conçue par la Compagnie Péricard. Organisé par la municipalité dans le cadre de la Semaine Bleue pour les seniors, l’événement propose une véritable immersion dans l’âge d’or de la variété française et internationale.
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salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37
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English :
A nostalgic and rhythmic performance created by the Péricard Company. Organized by the municipality as part of the « Semaine Bleue » for seniors, the event offers a true immersion in the golden age of French and international variety shows.
L’événement Compagnie Péricard – Spectacle « Les années 70 » Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
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