Compagnie Pierre et Fils (Fanfare déjantée) La Station Châtellerault

Compagnie Pierre et Fils (Fanfare déjantée)

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Depuis 2017, Pierres et Fils foule les rues avec conviction, joie et décomplexion. Avec un répertoire musical original, la dizaine de musicien.ne.s proposent leur lecture de l’instant.

Durant ces 8 dernières années, vous avez pu croiser le groupe lors d’une des 200 prestations déjà données dans différentes régions de France et du monde (Festival d’Aurillac, Festival de Wuzhen en Chine, Cirkul’art Festival en Slovaquie, Festival du Monastier, Pilsen, Busking Fest en Tchéquie, Les Fanfarfelues à Vitré…

La STATION est ravie d’accueillir en résidence, pendant cette semaine, cette joyeuse fanfare déjantée qui prépare son nouveau spectacle, après Nous ne nous désolidariserons pas en 2023 . Pierres et Fils transmettra, lors de ce Happy Jeudi, sa bonne humeur contagieuse tout en rose et bleu, au son des cuivres, percus et chants parfois absurdes. Soyez là, ça vaut le détour ! .

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

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English : Compagnie Pierre et Fils (Fanfare déjantée)

L’événement Compagnie Pierre et Fils (Fanfare déjantée) Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne