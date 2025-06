Poètes en Résonances 27 Juin 2025 – Compagnie Résonances Paris 27 juin 2025

Vendredi 27 juin à 20h, lors de la soirée Poètes en Résonances en partenariat avec le Marché de la Poésie, nous aurons le plaisir de recevoir les poètes Anas Alaili et Tarik Hamdan, accompagnés par la flûtiste Naïssam Jalal. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de poésie et de convivialité !

Anas Alaili est né en 1975 à Qalqilya, en Cisjordanie, et vit actuellement à Paris. Il a dirigé de 2013 à 2018 le festival Intermèdes poétiques palestiniens, en partenariat avec l’Institut du monde arabe et la Maison de la poésie de la capitale. Il a publié en 2009 son recueil Avec une légère différence (éditions Gros Textes) puis, en 2016, Étreintes tardives (L’Harmattan), tous deux traduits par Mohammed El Amraoui.

Tarik Hamdan est un poète et journaliste palestinien dont les poèmes ont été traduits dans de nombreuses langues. Il publie un premier recueil traduit en français, Rire et gémissement, aux éditions Plaine Page (2018) et un deuxième, Exercices d’apprentissage, aux éditions Lanskine (2023). Il vit aujourd’hui à Paris où il travaille comme journaliste et présentateur à France Médias Monde – radio Monte Carlo Doualiya.

Naïssam Jalal, née à Paris, est musicienne française d’origine syrienne. Flûtiste et compositrice, elle se produit avec ses différentes formations, dévoilant un univers musical vibrant qui redonne tout son sens au mot liberté. Au fil de ses 9 albums, elle a reçu des récompenses dont le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros 2017, les Victoires du Jazz 2019, le Prix des Musiques d’ICI 2020 et le premier prix Jazz de l’International Songwriting Competition 2022. En 2023, elle est nommée Chevalière des Arts et des Lettres.

Entrée libre. Accueil prévu pour les enfants.

La soirée se poursuivra autour d’une collation festive.

Poètes en Résonances est un rendez-vous mensuel proposé par Naïma Taleb, directrice artistique, et Seyhmus Dagtekin, poète, romancier et membre de la Compagnie Résonances tous les derniers vendredis du mois.

Le vendredi 27 juin 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public. A partir de 5 ans.

Compagnie Résonances 8 rue Camille Flammarion 75018 Métro Porte de Clignancourt – Tram 3b Angélique CompointParis

+33626639538 infos@compagnie-resonances.com https://www.facebook.com/compagnie.resonances/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/compagnie.resonances/?locale=fr_FR

