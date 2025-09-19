Compagnie Solilès « Raymond Devos prince des mots » Esclavelles
Compagnie Solilès « Raymond Devos prince des mots » Esclavelles vendredi 19 septembre 2025.
Esclavelles Seine-Maritime
Animation dans le cadre des festival culturel « Rencontrons-nous en Bray-Eawy ». Rendez-vous à la salle des fêtes. Durée 1h15. .
Esclavelles 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65
