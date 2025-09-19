Compagnie Solilès « Raymond Devos prince des mots » Esclavelles

Compagnie Solilès « Raymond Devos prince des mots » Esclavelles vendredi 19 septembre 2025.

Compagnie Solilès « Raymond Devos prince des mots »

Esclavelles Seine-Maritime

Début : 2025-09-19 21:00:00

2025-09-19

Animation dans le cadre des festival culturel « Rencontrons-nous en Bray-Eawy ». Rendez-vous à la salle des fêtes. Durée 1h15. .

Esclavelles 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65

English : Compagnie Solilès « Raymond Devos prince des mots »

