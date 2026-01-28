Compagnie Sumak Spectacle Islunk, Abysses La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Compagnie Sumak Spectacle Islunk, Abysses

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Conte fantastique de Françoise Loiselet de la Cie Sumak qui revient sur cette grande question que les hommes se posent de tous temps, mais que se passe-t-il dans les profondeurs des océans ???

Alors, notre imaginaire s’envole, fantasmant parfois les individus qui les peuplent. Mais pour eux, qu’en est-il?

Du Netra, le monde de la surface, seuls les fous de Bassan tissent un lien avec les abysses (Islunk, en breton). Mais les coutures craquent, les eaux deviennent invivables, dégoûtantes. Voyant leur univers en péril, les dieux des profondeurs décident d’envoyer un ambassadeur. Celui-ci croisera des créatures marines plus connues de nous, constatant avec elles la délinquance des hommes.

Spectacle en famille à partir de 8 ans. .

