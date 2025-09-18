Compagnons d’Infortune: exposition animalière Majestic Gallery Montsûrs

Majestic Gallery 29 Rue du Pont Montsûrs Mayenne

Début : 2025-09-18 15:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-22

Exposition animalière au profit de la SPA de la Mayenne

Pour la 3ème année consécutive, la Majestic Gallery de Montsûrs organise son exposition-vente au profit de la SPA de la Mayenne.

12 peintres et sculpteurs animaliers ont été sélectionnés.

AUGUSTINE Françoise, BLANQUER Corinne, BOULEUX Manon, BRENEY Dominique, BOISGERAULT Virginie

CHABIN-RIVIERE Frédérique, DAVOINE-GUHUR Christiane, DUPUIS Virginie, GUIOMAR Liliane

LESAGE Véronique, PELISSIER Cécilia et PIOGER Elise.

Entrée libre.

Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 18h et le dimanche 21 septembre de 15h à 18h .

Majestic Gallery 29 Rue du Pont Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 7 60 45 80 77 majesticgallerymontsurs@gmail.com

English :

Animal exhibition in aid of the SPA de la Mayenne

German :

Tierausstellung zu Gunsten des Tierschutzvereins von Mayenne

Italiano :

Esposizione di animali a favore della SPA de la Mayenne

Espanol :

Exposición de animales a beneficio del SPA de la Mayenne

