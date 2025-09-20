Compagnons du tour de France – Lyon Compagnons du tour de France : centre de formation Lyon

Compagnons du tour de France – Lyon Samedi 20 septembre, 09h00, 13h30 Compagnons du tour de France : centre de formation Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir le centre de formation des compagnons du Tour de France de la ville de Lyon.

Vous découvrirez le centre et ses installations. vous pourrez rencontrer des itinérants du Tour de France qui animeront des démonstrations de métier.

Compagnons du tour de France : centre de formation 49 rue feuillat 69003 Lyon Lyon 69003 Grange Blanche Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478532200 https://lyon.compagnonsdutourdefrance.org CENTRE DE FORMATION DES COMPAGNONS DE LYON Métro D : montplaisir lumière/bus C16, : Harmonie, rue Feuillat

©FEDERATION COMPAGNONNIQUE LYON