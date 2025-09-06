Companhia Millaris Concert Eglise Bédée

Début : 2026-03-08 16:30:00

Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, Lacoustik accueille le spectacle » Bricologie » le dimanche 8 mars à 16h30.

Un spectacle hybride entre conférence, performance et concert pour un musicien accompagné de ses 48 instruments DIY.

Nicolas Bras invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels et crée autour d’eux un folklore imaginaire.

Le musicien bricoleur vous ouvre une fenêtre ludiquement pointue sur l’organologie et l’acoustique en donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés.

Pour petits et grands, à ne pas louper!

Tarifs plein 8€ / réduit 5€ / gratuit enfants de -12 ans.

Sur réservation. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

