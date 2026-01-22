COMPÈT DE GOLF SCRAMBLE À 2 Cazilhac
385 chemin du fesquet Cazilhac Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-02-07
Participez à une Compèt de golf en toute décontraction ! Ouvert à tous les golfeurs (débutants ou confirmés).
Repas tartiflette maison
Buvette avec vins, bières, jus et thés artisanaux
– Formule Scramble à 2
– départs 10h ou 14h
– Droit de jeu 15€
– café ou thé avec viennoiseries
– 1 seau de balles pour s’échauffer
– balles de jeu logotées
– Green Fee 18€ (gratuit pour les membres)
– Repas Tartiflette + salade (15€)
– Lots à gagner du vin de chez Sauzet, des cours de golf, 1 Green-fee sur un parcours de la région
– Inscription et réservation au 06.19.23.10.40 .
385 chemin du fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com
English :
Take part in a relaxed golf compèt! Open to all golfers (beginners or experienced).
Meal: home-made tartiflette
Refreshment bar with homemade wines, beers, juices and teas
