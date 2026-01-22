COMPÈT DE GOLF SCRAMBLE À 2 Cazilhac

COMPÈT DE GOLF SCRAMBLE À 2

Participez à une Compèt de golf en toute décontraction ! Ouvert à tous les golfeurs (débutants ou confirmés).

Repas tartiflette maison

Buvette avec vins, bières, jus et thés artisanaux

– Formule Scramble à 2

– départs 10h ou 14h

– Droit de jeu 15€

– café ou thé avec viennoiseries

– 1 seau de balles pour s’échauffer

– balles de jeu logotées

– Green Fee 18€ (gratuit pour les membres)

– Repas Tartiflette + salade (15€)

– Lots à gagner du vin de chez Sauzet, des cours de golf, 1 Green-fee sur un parcours de la région

– Inscription et réservation au 06.19.23.10.40 .

385 chemin du fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com

English :

Take part in a relaxed golf compèt! Open to all golfers (beginners or experienced).

Meal: home-made tartiflette

Refreshment bar with homemade wines, beers, juices and teas

