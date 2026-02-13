Compétition 1er court d’animation, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Compétition 1er court d’animation, Médiathèque José Cabanis, Toulouse dimanche 29 mars 2026.
Compétition 1er court d’animation Dimanche 29 mars, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
ÉVÉNEMENT reprogrammé – dimanche 29 mars prochain à 15h
11 courts-métrages aux techniques d’animation hétéroclites et aux sujets aussi actuels que barrés, pour découvrir le travail d’une nouvelle génération pleine de talent.
À vous de voter pour élire le Prix du Public Animation 2025 !
PROGRAMME
– WORMWOOD – Matthieu DUPILLE, Chenhe LIU, Philémon MARTIN, Ninon QUEMENER, Alexander VANDERPLANK, Binlin XIE – Les Gobelins – 2024 – Animation – 10min
Le jour où les radiations disparaissent, Simon, se précipite au cœur de la zone, entraînant avec lui sa collègue Agathe, dans l’espoir de retrouver un passé perdu.
– DU MONDE AU BALCON – Elya Ehni – EMCA Angoulêmes – 2025 – Animation – 4min
Les seins poussent, les regards changent et dans le miroir, mon reflet est déformé. « Du monde au balcon » est un témoignage sincère et spontané d’un ressenti face à une poitrine et des jugements trop lourds.
– JEANNE ET JEAN JEAN – Thanys Martin – Ateliers de Sèvres – 2025 – Animation – 7min
Un samedi après-midi, au cœur d’un magasin d’ameublement, Jeanne et Jean Jean se demandent s’ils sont vraiment faits pour vivre ensemble.
– LE TEMPS QU’IL FAUDRA – Cassandre Dantier Faugère – Institut Sainte Geneviève – 2024 – Animation – 4min
Martine est conseillère conjugale à la Maison des Femmes de Montreuil. Entre dossiers et mouvements de danse, elle nous invite à entrer dans ce lieu, nous parle de l’accueil et de l’accompagnement des femmes victimes de violences, et du combat qu’elles mènent à travers l’association.
– TONADA DE L’HIRONDELLE – Daniela Godel – La Poudrière, France Télévisions – 2024 – Animation – 4min
– ZOOTROPE – Léna Martinez – ENSAD – 2024 – Animation – 8 min
Une visite inhabituelle au Zoo.
– A BLUE SUMMER – Juliette RAGOT – La Femis – 2024 – Animation – 7min
C’est les vacances d’été à la piscine municipale et il fait chaud. Louane se repose au bord de l’eau, appréciant un moment de paix et de sérénité, quand Aïssa vient à sa rencontre…
– ENTRE LES JOURS – Martin Bonnin – La Poudrière, France Télévisions – 2024 – Animation – 4min
– LES ALTESSES DU 16 – Reyes-Lovio Léa, Leglise Charlotte, Bourhis Pierre, Debat Charlène – EMCA – 2024 – Animation – 9min
– LOOK SAID THE DOG – Matis Inserra – Emile Cohl – 2025 – Animation – 3min
Qu’arrive-t-il quand on ne s’écoute plus ?
– UN TILLEUL PARMI LES PLATANES – Mariam Farota – La Poudrière, France Télévisions – 2025 – Animation – 4min
Léonie fait découvrir à Rose son village natal. L’occasion d’une promenade dans les rues ensoleillées, et dans ses souvenirs.
Dans le cadre de Séquence courts-métrages.
Durée : 1h05
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Dans le cadre du festival Séquence Court-Métrages