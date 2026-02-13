Compétition 1er court d’animation, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Compétition 1er court d’animation Dimanche 29 mars, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

ÉVÉNEMENT reprogrammé – dimanche 29 mars prochain à 15h

11 courts-métrages aux techniques d’animation hétéroclites et aux sujets aussi actuels que barrés, pour découvrir le travail d’une nouvelle génération pleine de talent.

À vous de voter pour élire le Prix du Public Animation 2025 !

PROGRAMME

– WORMWOOD – Matthieu DUPILLE, Chenhe LIU, Philémon MARTIN, Ninon QUEMENER, Alexander VANDERPLANK, Binlin XIE – Les Gobelins – 2024 – Animation – 10min

Le jour où les radiations disparaissent, Simon, se précipite au cœur de la zone, entraînant avec lui sa collègue Agathe, dans l’espoir de retrouver un passé perdu.

– DU MONDE AU BALCON – Elya Ehni – EMCA Angoulêmes – 2025 – Animation – 4min

Les seins poussent, les regards changent et dans le miroir, mon reflet est déformé. « Du monde au balcon » est un témoignage sincère et spontané d’un ressenti face à une poitrine et des jugements trop lourds.

– JEANNE ET JEAN JEAN – Thanys Martin – Ateliers de Sèvres – 2025 – Animation – 7min

Un samedi après-midi, au cœur d’un magasin d’ameublement, Jeanne et Jean Jean se demandent s’ils sont vraiment faits pour vivre ensemble.

– LE TEMPS QU’IL FAUDRA – Cassandre Dantier Faugère – Institut Sainte Geneviève – 2024 – Animation – 4min

Martine est conseillère conjugale à la Maison des Femmes de Montreuil. Entre dossiers et mouvements de danse, elle nous invite à entrer dans ce lieu, nous parle de l’accueil et de l’accompagnement des femmes victimes de violences, et du combat qu’elles mènent à travers l’association.

– TONADA DE L’HIRONDELLE – Daniela Godel – La Poudrière, France Télévisions – 2024 – Animation – 4min

– ZOOTROPE – Léna Martinez – ENSAD – 2024 – Animation – 8 min

Une visite inhabituelle au Zoo.

– A BLUE SUMMER – Juliette RAGOT – La Femis – 2024 – Animation – 7min

C’est les vacances d’été à la piscine municipale et il fait chaud. Louane se repose au bord de l’eau, appréciant un moment de paix et de sérénité, quand Aïssa vient à sa rencontre…

– ENTRE LES JOURS – Martin Bonnin – La Poudrière, France Télévisions – 2024 – Animation – 4min

– LES ALTESSES DU 16 – Reyes-Lovio Léa, Leglise Charlotte, Bourhis Pierre, Debat Charlène – EMCA – 2024 – Animation – 9min

– LOOK SAID THE DOG – Matis Inserra – Emile Cohl – 2025 – Animation – 3min

Qu’arrive-t-il quand on ne s’écoute plus ?

– UN TILLEUL PARMI LES PLATANES – Mariam Farota – La Poudrière, France Télévisions – 2025 – Animation – 4min

Léonie fait découvrir à Rose son village natal. L’occasion d’une promenade dans les rues ensoleillées, et dans ses souvenirs.

Dans le cadre de Séquence courts-métrages.

Durée : 1h05

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Dans le cadre du festival Séquence Court-Métrages