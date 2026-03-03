Compétition amicale de lancer de haches et de couteaux

chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Le club de lancer La Pointe Y Est vous propose de vous retrouver lors d’une compétition amicale. Pas de récompenses, juste le plaisir de lancer ensemble ! .

chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 24 25 54 pascal.bebon@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Compétition amicale de lancer de haches et de couteaux Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé