Compétition amicale de lancer de haches et de couteaux Dieffenbach-au-Val

Compétition amicale de lancer de haches et de couteaux
chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
Le club de lancer La Pointe Y Est vous propose de vous retrouver lors d’une compétition amicale. Pas de récompenses, juste le plaisir de lancer ensemble ! .
chemin de Saint-Maurice Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 24 25 54 pascal.bebon@wanadoo.fr
