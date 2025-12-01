Compétition Apocalypse Warriors Saint-Pierre-d’Albigny
Compétition Apocalypse Warriors Saint-Pierre-d’Albigny samedi 13 décembre 2025.
Compétition Apocalypse Warriors
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Course Indoor chronométrée Endurance, Force et Puissance ouvert à tous
40 rue des Blâches 73250 Saint Pierre d’Albigny Saint-Pierre-d’Albigny 73250 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 35 01 79 warriors.race73@gmail.com
English :
Indoor timed Endurance, Strength and Power race open to all
German :
Indoor-Rennen mit Zeitmessung Ausdauer, Kraft und Leistung offen für alle
Italiano :
Gara cronometrata indoor di resistenza, forza e potenza aperta a tutti
Espanol :
Carrera cronometrada de resistencia, fuerza y potencia en pista cubierta abierta a todos
