Compétition Apocalypse Warriors Saint-Pierre-d’Albigny samedi 13 décembre 2025.

40 rue des Blâches 73250 Saint Pierre d’Albigny Saint-Pierre-d’Albigny Savoie

Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Course Indoor chronométrée Endurance, Force et Puissance ouvert à tous
40 rue des Blâches 73250 Saint Pierre d’Albigny Saint-Pierre-d’Albigny 73250 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 35 01 79  warriors.race73@gmail.com

English :

Indoor timed Endurance, Strength and Power race open to all

German :

Indoor-Rennen mit Zeitmessung Ausdauer, Kraft und Leistung offen für alle

Italiano :

Gara cronometrata indoor di resistenza, forza e potenza aperta a tutti

Espanol :

Carrera cronometrada de resistencia, fuerza y potencia en pista cubierta abierta a todos

