Compétition au Golf de Belle dune Fort-Mahon-Plage

Compétition au Golf de Belle dune
promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-18
fin : 2025-12-21
2025-11-18 2025-11-23 2025-12-21
Compétition au Golf de Belle dune
18/11 « Sénior Côte d’opale »
23/11 « Coupe du Beaujolais Nouveau »
21/12 « Coupe de Noël »
promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com
English :
Competition at Golf de Belle Dune
18/11: « Sénior Côte d’opale » (Senior Opal Coast)
11/23: « Beaujolais Nouveau » Cup
21/12: « Christmas Cup
German :
Wettkampf im Golf de Belle dune
18/11: « Senioren Côte d’opale » (Opalküste)
23/11: « Coupe du Beaujolais Nouveau » (Beaujolais-Neujahrs-Cup)
21/12: « Coupe de Noël » (Weihnachts-Cup)
Italiano :
Competizione al Belle Dune Golf Club
18/11 « Sénior Côte d’opale
23/11 « Coppa Beaujolais Nouveau
21/12 « Coppa di Natale
Espanol :
Competición en el Club de Golf Belle Dune
18/11 « Sénior Côte d’opale
23/11 « Copa Beaujolais Nouveau
21/12 « Copa de Navidad
