Compétition au Golf de Belle dune Fort-Mahon-Plage mardi 18 novembre 2025.

promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage Somme

18/11 « Sénior Côte d’opale »
23/11 « Coupe du Beaujolais Nouveau »
21/12 « Coupe de Noël »
English :

Competition at Golf de Belle Dune

18/11: « Sénior Côte d’opale » (Senior Opal Coast)
11/23: « Beaujolais Nouveau » Cup
21/12: « Christmas Cup

German :

Wettkampf im Golf de Belle dune

18/11: « Senioren Côte d’opale » (Opalküste)
23/11: « Coupe du Beaujolais Nouveau » (Beaujolais-Neujahrs-Cup)
21/12: « Coupe de Noël » (Weihnachts-Cup)

Italiano :

Competizione al Belle Dune Golf Club

18/11 « Sénior Côte d’opale
23/11 « Coppa Beaujolais Nouveau
21/12 « Coppa di Natale

Espanol :

Competición en el Club de Golf Belle Dune

18/11 « Sénior Côte d’opale
23/11 « Copa Beaujolais Nouveau
21/12 « Copa de Navidad

