Compétition au Golf de Belle dune Fort-Mahon-Plage mardi 18 novembre 2025.

promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2025-11-18

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-23 2025-12-21

18/11 « Sénior Côte d’opale »

23/11 « Coupe du Beaujolais Nouveau »

21/12 « Coupe de Noël » .

promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

Competition at Golf de Belle Dune

18/11: « Sénior Côte d’opale » (Senior Opal Coast)

11/23: « Beaujolais Nouveau » Cup

21/12: « Christmas Cup

German :

Wettkampf im Golf de Belle dune

18/11: « Senioren Côte d’opale » (Opalküste)

23/11: « Coupe du Beaujolais Nouveau » (Beaujolais-Neujahrs-Cup)

21/12: « Coupe de Noël » (Weihnachts-Cup)

Italiano :

Competizione al Belle Dune Golf Club

18/11 « Sénior Côte d’opale

23/11 « Coppa Beaujolais Nouveau

21/12 « Coppa di Natale

Espanol :

Competición en el Club de Golf Belle Dune

18/11 « Sénior Côte d’opale

23/11 « Copa Beaujolais Nouveau

21/12 « Copa de Navidad

