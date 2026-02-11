Compétition au Golf de Belle dune Fort-Mahon-Plage
Compétition au Golf de Belle dune
promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-03-03 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-11 2026-04-14 2026-05-14 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28
3/03 Sénior Côte d’opale
29/03 Coupe du président capfinance
05/04 WAGC
11/04 Coupe de l’amitié
14/04 Pro Am de la côte d’opale
14/05 Convivial Cup
21/06 Coupe de l’été
27/06 Trophée sénior
28/06 Trophée sénior
promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 45 50
English :
Competition at Golf de Belle Dune
03/03: Senior Côte d’Opale
03/29: President’s Cup Capfinance
04/05: WAGC
04/11: Coupe de l’amitié (Friendship Cup)
04/14: Pro Am de la côte d’opale (Opal Coast Pro Am)
may 14: Convivial Cup
06/21: Coupe de l’été (Summer Cup)
06/27: Trophée sénior (Senior Trophy)
06/28: Trophée sénior (Senior Trophy)
