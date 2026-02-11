Compétition au Golf de Belle dune

promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-11 2026-04-14 2026-05-14 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28

Compétition au Golf de Belle dune

3/03 Sénior Côte d’opale

29/03 Coupe du président capfinance

05/04 WAGC

11/04 Coupe de l’amitié

14/04 Pro Am de la côte d’opale

14/05 Convivial Cup

21/06 Coupe de l’été

27/06 Trophée sénior

28/06 Trophée sénior

Compétition au Golf de Belle dune

3/03 Sénior Côte d’opale

29/03 Coupe du président capfinance

05/04 WAGC

11/04 Coupe de l’amitié

14/04 Pro Am de la côte d’opale

14/05 Convivial Cup

21/06 Coupe de l’été

27/06 Trophée sénior

28/06 Trophée sénior .

promenade du marquenterre Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 45 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Competition at Golf de Belle Dune

03/03: Senior Côte d’Opale

03/29: President’s Cup Capfinance

04/05: WAGC

04/11: Coupe de l’amitié (Friendship Cup)

04/14: Pro Am de la côte d’opale (Opal Coast Pro Am)

may 14: Convivial Cup

06/21: Coupe de l’été (Summer Cup)

06/27: Trophée sénior (Senior Trophy)

06/28: Trophée sénior (Senior Trophy)

L’événement Compétition au Golf de Belle dune Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-01-31 par OT DE FORT MAHON