Compétition d’aviron 100 km ramés ! Porte de France Marsal

Compétition d’aviron 100 km ramés !

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 14:00:00

2025-12-14

Le Musée du Sel, en partenariat avec le Club nautique de Mittersheim, organise un après-midi challenge aviron indoor.

Venez encourager les jeunes sportifs dans leur incroyable défi 100 km ramés !Tout public

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

The Musée du Sel, in partnership with the Club Nautique de Mittersheim, is organizing an afternoon indoor rowing challenge.

Come and support the young athletes in their incredible challenge: 100 km rowing!

