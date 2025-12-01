Compétition d’aviron 100 km ramés ! Porte de France Marsal
Compétition d’aviron 100 km ramés ! Porte de France Marsal dimanche 14 décembre 2025.
Compétition d’aviron 100 km ramés !
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Le Musée du Sel, en partenariat avec le Club nautique de Mittersheim, organise un après-midi challenge aviron indoor.
Venez encourager les jeunes sportifs dans leur incroyable défi 100 km ramés !Tout public
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
English :
The Musée du Sel, in partnership with the Club Nautique de Mittersheim, is organizing an afternoon indoor rowing challenge.
Come and support the young athletes in their incredible challenge: 100 km rowing!
