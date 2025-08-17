COMPETITION DE BOULES CARRÉES Saint-Aventin
MOULIN DE SAINT-AVENTIN Saint-Aventin Haute-Garonne
16:00:00
20:00:00
2025-08-17
4ème édition de la Coupe du Larboust.
Venez participer ou encourager les joueuses et joueurs de ce tournoi unique !
Organisé par l’association Saint-Aventin Loisirs.
5€ par équipe de 2 joueurs Inscription 06.08.56.60.05 .
MOULIN DE SAINT-AVENTIN Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 56 60 05
English :
4th edition of the Larboust Cup.
German :
4. Ausgabe des Coupe du Larboust.
Italiano :
quarta edizione della Coppa Larboust.
Espanol :
4ª edición de la Copa Larboust.
