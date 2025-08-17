COMPETITION DE BOULES CARRÉES Saint-Aventin

MOULIN DE SAINT-AVENTIN Saint-Aventin Haute-Garonne

Début : 2025-08-17 16:00:00

fin : 2025-08-17 20:00:00

2025-08-17

4ème édition de la Coupe du Larboust.

Venez participer ou encourager les joueuses et joueurs de ce tournoi unique !

Organisé par l’association Saint-Aventin Loisirs.

5€ par équipe de 2 joueurs Inscription 06.08.56.60.05 .

English :

4th edition of the Larboust Cup.

German :

4. Ausgabe des Coupe du Larboust.

Italiano :

quarta edizione della Coppa Larboust.

Espanol :

4ª edición de la Copa Larboust.

