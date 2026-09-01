Compétition de Canoë-Kayak à Pont-de-Roide Vermondans Plan d’eau du Club Pont-de-Roide-Vermondans

Informations pratiques

Pont-de-Roide-Vermondans

Compétition de Canoë-Kayak à Pont-de-Roide Vermondans

Plan d’eau du Club 14B Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Canoë Kayak Club de Pont-de-Roide Vermondans organise, le samedi 19 septembre 2026 à partir de 10h00, une compétition de slalom parallèle et de Kayak Cross dans le cadre du Challenge Jeunes des Pagaies du Doubs.

Au programme : Kayak Cross à 10h00, Slalom Parallèle Mini PAGS à 11h30, Slalom Parallèle à 13h15, et remise des médailles à 16h30.

L’événement, ouvert à tous les jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors), se déroulera au plan d’eau du club avec buvette et restauration sur place.

Une occasion de découvrir et d’encourager les jeunes talents locaux et régionaux. .

Plan d’eau du Club 14B Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 91 04 53 ckpontderoide@orange.fr

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English : Compétition de Canoë-Kayak à Pont-de-Roide Vermondans

L’événement Compétition de Canoë-Kayak à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD