Compétition de crossfit Landifornian Battle Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse

Compétition de crossfit Landifornian Battle Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse samedi 11 octobre 2025.

Compétition de crossfit Landifornian Battle

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Rendez-vous le week-end du 11 et 12 octobre à Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, pour le Landifornian Battle.

Rendez-vous le week-end du 11 et 12 octobre à Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, pour le Landifornian Battle.

Venez vibrer au rythme de la performance et du dépassement de soi !

260 athlètes, réunis en binômes mixtes, s’affronteront sur 5 épreuves sportives alliant force, endurance et stratégie.

Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de sport et d’intensité ! .

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@naturalspiritcrossfit.com

English : Compétition de crossfit Landifornian Battle

Join us on the weekend of October 11 and 12 at Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, for the Landifornian Battle.

German : Compétition de crossfit Landifornian Battle

Treffpunkt am Wochenende des 11. und 12. Oktober in Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, für das Landifornian Battle.

Italiano :

Unitevi a noi il fine settimana dell’11 e 12 ottobre a Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, per la Battaglia Landiforniana.

Espanol : Compétition de crossfit Landifornian Battle

Únase a nosotros el fin de semana del 11 y 12 de octubre en Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, para la Batalla Landiforniana.

L’événement Compétition de crossfit Landifornian Battle Seignosse a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Seignosse