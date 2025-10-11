Compétition de crossfit Landifornian Battle Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse
Rendez-vous le week-end du 11 et 12 octobre à Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, pour le Landifornian Battle.
Venez vibrer au rythme de la performance et du dépassement de soi !
260 athlètes, réunis en binômes mixtes, s’affronteront sur 5 épreuves sportives alliant force, endurance et stratégie.
Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de sport et d’intensité ! .
Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@naturalspiritcrossfit.com
English : Compétition de crossfit Landifornian Battle
Join us on the weekend of October 11 and 12 at Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, for the Landifornian Battle.
German : Compétition de crossfit Landifornian Battle
Treffpunkt am Wochenende des 11. und 12. Oktober in Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, für das Landifornian Battle.
Italiano :
Unitevi a noi il fine settimana dell’11 e 12 ottobre a Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, per la Battaglia Landiforniana.
Espanol : Compétition de crossfit Landifornian Battle
Únase a nosotros el fin de semana del 11 y 12 de octubre en Seignosse bourg, Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, para la Batalla Landiforniana.
