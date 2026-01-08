Compétition de golf Bassussarry
Compétition de golf Bassussarry mercredi 13 mai 2026.
Compétition de golf
265 Rte Dominique Joseph Garat Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Championnat de la Rhune 4 Formule Simple Stableford .
265 Rte Dominique Joseph Garat Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 42 42 contact@makilagolfclub.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Compétition de golf
L’événement Compétition de golf Bassussarry a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Pays Basque