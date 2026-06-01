Compétition de golf caritaive Golf de Lancieux Lancieux

Lancieux

Compétition de golf caritaive

Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Comme chaque année, le Rotary Club Dinard Côte d’Emeraude vous invite à une compétition de golf en Scramble 9 trous au profit de la SNSM.

Deux départs possibles 9h00 et 13h00

Format 9 trous Scramble

De nombreux lots à gagner pour les participants !

Chaque jour, les bénévoles de la SNSM interviennent sur la Côte d’Émeraude pour porter secours en mer, souvent au péril de leur vie. En participant, vous soutenez leur engagement exceptionnel.

Les droits de jeu seront intégralement reversés à la SNSM , présente à la remise des prix à 17h.

Un beau moment de sport, de solidarité et de convivialité vous attend !

Inscriptions directement auprès du Golf De Lancieux par téléphone 02 96 86 31 42

Nous vous attendons nombreux pour partager une belle journée sportive et solidaire ! .

Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42

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English :

L’événement Compétition de golf caritaive Lancieux a été mis à jour le 2026-05-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme