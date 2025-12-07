Compétition de golf Coupe de Noël Route de Servanes Mouriès

Compétition de golf Coupe de Noël

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 9h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 61 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Participez à la compétition Coupe de Noël au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 7 décembre à partir de 9h !

Une parenthèse festive, sportive et conviviale vous attend !

L’Association Sportive du Golf de Servanes vous invite à partager un moment unique lors de la Coupe de Noël, une compétition ouverte à toutes et à tous, placée sous le signe de la bonne humeur et de l’esprit d’équipe.



Scramble à 4, au choix sur 9 trous ou 18 trous

Shot-gun 18 trous 9h00

Shot-gun 9 trous 11h00



Format de jeu

Un scramble revisité sous le signe du Give & Take .

À chaque départ, chaque joueur joue sa mise en jeu. L’équipe sélectionne ensuite la balle la plus favorable pour le coup suivant, et seuls les trois joueurs dont la balle n’a pas été retenue poursuivent depuis cet emplacement. Le joueur dont la balle vient d’être choisie ne peut pas être retenu au coup suivant.

Un rythme dynamique, une stratégie collective… et beaucoup de plaisir à partager !



Give & Take esprit de Noël

Les droits de jeu prennent la forme d’un petit cadeau (valeur min. 10 €) à apporter le jour de la compétition.

Ces attentions seront échangées et offertes lors de la remise des prix pour célébrer l’esprit de partage qui nous réunit.



Pour prolonger la fête

La journée sera suivie d’un déjeuner de Noël à la Bergerie des Alpilles, dans une ambiance chaleureuse et festive sur réservation.



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Take part in the ‘Christmas Cup’ competition at Servanes de Mouriès Golf Club on Sunday 7 December from 9am!

L’événement Compétition de golf Coupe de Noël Mouriès a été mis à jour le 2025-11-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles