Compétition de golf Coupe des Rois Route de Servanes Mouriès

Compétition de golf Coupe des Rois

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 9h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Début : 2026-01-25 09:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Participez à la compétition Coupe des Rois au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 25 janvier à partir de 9h30 !Célibataires

L’Association Sportive du Golf de Servanes vous convie à une journée d’exception placée sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité, à l’occasion de la Coupe des Rois.



Départ Shot Gun à 9h30

Formule Scramble à 2 sur 18 trous

Index non abaissés

Temps de jeu 5h maximum



Un concours de précision Dames et Messieurs viendra pimenter la matinée au trou n°6.



À partir de 14h30, déjeuner libre à la Bergerie

Vers 15h45, ouverture de l’assemblée Générale de l’association (remise des prix)

À 16h45, la journée se clôturera par un moment de partage et de convivialité autour des galettes et gâteaux des Rois, offerts par l’Association Sportive.



Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble le golf… et les Rois !



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Take part in the ‘King’s Cup’ competition at the Servanes de Mouriès Golf Club on Sunday 25 January from 9.30am!

