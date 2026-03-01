Compétition de golf Coupe du Printemps Route de Servanes Mouriès

Compétition de golf Coupe du Printemps Route de Servanes Mouriès dimanche 29 mars 2026.

Compétition de golf Coupe du Printemps

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 8h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:30:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Participez à la compétition Coupe du Printemps au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 29 mars à partir de 8h30 !Célibataires
Le printemps s’installe à Servanes… et avec lui revient l’un des rendez-vous incontournables de la saison la Coupe du Printemps, organisée par l’AS du Golf de Servanes.

Format de jeu
Départ en ligne à 8h30
Stableford individuel 18 trous

Remise des prix à 15h30 à l’issue de la compétition
Repas libre à la Bergerie des Alpilles

Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail   .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95  servanes@resonance.golf

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English :

Take part in the ‘Spring Cup’ competition at Servanes de Mouriès Golf Club on Sunday 29 March from 8.30 am!

L’événement Compétition de golf Coupe du Printemps Mouriès a été mis à jour le 2026-03-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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