Compétition de golf Coupe du Printemps Route de Servanes Mouriès

Compétition de golf Coupe du Printemps

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 8h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Participez à la compétition Coupe du Printemps au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 29 mars à partir de 8h30 !Célibataires

Le printemps s’installe à Servanes… et avec lui revient l’un des rendez-vous incontournables de la saison la Coupe du Printemps, organisée par l’AS du Golf de Servanes.



Format de jeu

Départ en ligne à 8h30

Stableford individuel 18 trous



Remise des prix à 15h30 à l’issue de la compétition

Repas libre à la Bergerie des Alpilles



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

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English :

Take part in the ‘Spring Cup’ competition at Servanes de Mouriès Golf Club on Sunday 29 March from 8.30 am!

L’événement Compétition de golf Coupe du Printemps Mouriès a été mis à jour le 2026-03-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles