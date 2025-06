Compétition de golf Fairways Cup 2025 – Route de Servanes Mouriès 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Compétition de golf Fairways Cup 2025 Samedi 21 juin 2025.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Le Golf de Servanes à Mouriès vous propose de participer au « Trophée Fairways Cup 2025 » samedi 21 juin !

Le Golf de Servanes a le plaisir d’accueillir une étape incontournable de la Fairways Cup 2025, en partenariat avec Sully Patrimoine Gestion, référence en gestion patrimoniale sur-mesure.



Au programme de cette journée d’exception :

• Shamble à 2

• Tee-gift de bienvenue

• Pause barbecue sur le parcours

• Concours de précision

• Concours de trou en un

– À la clé une série G430 PING ou un séjour golfique au Maroc

• Cocktail champagne pour clôturer l’événement avec élégance

Invitée d’honneur Charlotte Liautier

Joueuse professionnelle sur le circuit LET et membre de la Team Sully, Charlotte viendra jouer un par 3 avec chaque équipe, pour partager son talent, ses conseils et booster les performances dans un esprit convivial et inspirant.

Un cadre naturel unique

Entre garrigue, oliviers et falaises calcaires, le parcours de Servanes offre une immersion totale dans l’art de vivre golfique signé Résonance Golf Collection.



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Golf de Servanes in Mouriès invites you to take part in the ‘Trophée Fairways Cup 2025’ on Saturday 21 June!

German :

Der Golf de Servanes in Mouriès schlägt Ihnen vor, am Samstag, den 21. Juni, an der „Trophée Fairways Cup 2025“ teilzunehmen!

Italiano :

Il Golf de Servanes di Mouriès vi invita a partecipare al « Trophée Fairways Cup 2025 » sabato 21 giugno!

Espanol :

El Golf de Servanes en Mouriès le invita a participar en el « Trophée Fairways Cup 2025 » el sábado 21 de junio

L’événement Compétition de golf Fairways Cup 2025 Mouriès a été mis à jour le 2025-06-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles