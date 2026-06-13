Compétition de golf Fête du club Jauréguiborde Arcangues
Compétition de golf Fête du club Jauréguiborde Arcangues samedi 29 août 2026.
Arcangues
Compétition de golf Fête du club
Jauréguiborde Golf d’Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Formule Scramble à 4 en cross golf .
Jauréguiborde Golf d’Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 10 56 accueil@golfdarcangues.com
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English : Compétition de golf Fête du club
L’événement Compétition de golf Fête du club Arcangues a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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