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AGENDA · Lancieux

Compétition de golf Golf Emeraude Golf de Lancieux Lancieux

samedi 18 juillet 2026 · Golf de Lancieux · Lancieux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Golf de Lancieux
Adresse
Avenue des Ajoncs
Ville
22770 Lancieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lancieux

Compétition de golf Golf Emeraude

Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Golf Émeraude
Simple stableford 9 trous

Inscription:
– A l’accueil du golf
– En ligne gaea.fr   .

Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42 

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English :

L’événement Compétition de golf Golf Emeraude Lancieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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