Compétition de golf spéciale Halloween Golf Gaea Lancieux

Compétition de golf spéciale Halloween

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux

30 octobre 2025 10:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Préparez vos plus beaux (et effrayants) déguisements pour une matinée de golf pleine de fun et de frissons !

Scramble à 2 sur le Pitch & Putt (1 tour).

Concours de déguisements pour les enfants et les adultes.

Ambiance garantie entre citrouilles, fantômes et swings endiablés !

Inscriptions à l’accueil du golf ou par téléphone.

Nombre de places limitées … ne laissez pas les sorcières prendre votre départ ! .

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42

