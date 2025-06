Compétition de golf Trophée Best Western Aurélia – Route de Servanes Mouriès 29 juin 2025 08:30

Compétition de golf Trophée Best Western Aurélia Dimanche 29 juin 2025 à partir de 8h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Le Golf de Servanes à Mouriès vous propose de participer au « Trophée Best Western Aurélia » dimanche 29 juin à partir de 8h30 !

Compétition de golf conviviale ouverte à toutes et tous, organisée au Golf de Servanes à Mouriès par l’Hôtel Best-Western Aurélia*** à Maussane-les-Alpilles



Informations de la compétition au Golf de Servanes :



Départs en Shot-Gun à 08h30

Scramble à 2 Index ramené à 25



Particularité de cette édition :

L’équipe la plus Western sera récompensée ! Sortez vos plus belles bottes, chapeaux ou chemises à carreaux… et jouez le jeu jusqu’au green !

Repas à la Bergerie des Alpilles avec remise des prix vers 15h00



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Golf de Servanes in Mouriès invites you to take part in the ‘Trophée Best Western Aurélia’ on Sunday 29 June from 8.30am!

German :

Der Golf de Servanes in Mouriès bietet Ihnen die Möglichkeit, am Sonntag, den 29. Juni ab 8.30 Uhr an der „Best Western Aurélia Trophy“ teilzunehmen!

Italiano :

Il Golf de Servanes di Mouriès vi invita a partecipare al « Trophée Best Western Aurélia » domenica 29 giugno dalle 8.30!

Espanol :

El Golf de Servanes en Mouriès le invita a participar en el « Trophée Best Western Aurélia » el domingo 29 de junio a partir de las 8h30

