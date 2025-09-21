Compétition de golf Trophée Golf Pocket Route de Servanes Mouriès

Compétition de golf Trophée Golf Pocket Route de Servanes Mouriès dimanche 21 septembre 2025.

Compétition de golf Trophée Golf Pocket

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 9h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 78 – 78 – 78 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Participez à la compétition « Trophée Golf Pocket » au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 21 septembre à partir de 9h !

Compétition de golf sur 18 trous ouverte à toutes et tous !



Informations de la compétition au Golf de Servanes

Départs en Shot-Gun à 09H00

Formule Stableford Individuel



Repas à la Bergerie des Alpilles à votre convenance

Animations concours de putting et d’approche à partir de 15h30

Remise des prix 17h30 .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Take part in the ‘Golf Pocket Trophy’ competition at the Servanes de Mouriès Golf Club on Sunday 21st September from 9am!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, den 21. September, ab 9 Uhr am Wettbewerb „Golf Pocket Trophäe” im Golfclub Servanes de Mouriès teil!

Italiano :

Partecipate alla gara « Trophée Golf Pocket » al Golf de Servanes a Mouriès, domenica 21 settembre dalle 9.00!

Espanol :

Participe en el concurso « Trophée Golf Pocket » en el Golf de Servanes, en Mouriès, el domingo 21 de septiembre a partir de las 9h

L’événement Compétition de golf Trophée Golf Pocket Mouriès a été mis à jour le 2025-08-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles