Compétition de golf Trophée IPC Route de Servanes Mouriès

Du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025 à partir de 9h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Participez à la compétition Trophée IPC au Golf de Servanes de Mouriès, samedi 11 et dimanche 12 octobre à partir de 9h30 !

Le Golf de Servanes vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du Trophée I.P.C., un événement sportif et solidaire orchestré par André Trapy et Résonance Golf Collection.

Deux journées de compétition exceptionnelles vous attendent, dans le cadre unique et enchanteur des Alpilles.



Programme samedi ou dimanche au choix

Départ en shot-gun à 9h30

Scramble à deux



Le dimanche, la compétition sera suivie d’un repas à La Bergerie des Alpilles pour tous les participants (payant), puis de la remise des prix.



Pourquoi participer ?

* Solidarité Chaque joueur contribue à une cause essentielle

* Un cadre exceptionnel Le Golf de Servanes, joyau au pied des Alpilles

* Dotation de prestige Des récompenses à la hauteur de l’événement

* Convivialité Des moments uniques entre passionnés de golf



L’an passé, plus de 160 golfeurs ont répondu présents pour allier plaisir du jeu et générosité.

Rejoignez-nous cette année pour faire rayonner encore plus fort le Trophée I.P.C. !



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Informations auprès du Golf de Servanes par téléphone

Inscriptions auprès d’André Trapy par mail ou par téléphone .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Take part in the ‘IPC Trophy’ competition at Golf de Servanes golf club in Mouriès on Saturday 11th and Sunday 12th October from 9.30am!

German :

Nehmen Sie am Wettbewerb „ IPC-Trophäe” im Golfplatz Golf de Servanes in Mouriès teil, am Samstag, den 11. und Sonntag, den 12. Oktober ab 9:30 Uhr!

Italiano :

Partecipate alla gara IPC Trophy al Golf de Servanes a Mouriès, sabato 11 e domenica 12 ottobre dalle 9.30!

Espanol :

Participe en la competición Trofeo IPC en el Golf de Servanes, en Mouriès, el sábado 11 y el domingo 12 de octubre a partir de las 9.30 h

