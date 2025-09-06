Compétition de golf Trophée Olé Route de Servanes Mouriès

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 16h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Début : 2025-09-06 16:30:00

Participez à la compétition « Trophée Olé » au Golf de Servanes de Mouriès, samedi 6 septembre à partir de 16h30 !

Compétition de golf conviviale organisée par l’Association Sportive du Golf de Servanes sur 9 trous ouverte à toutes et tous !



Départ Shotgun à 16h30

Formule Scramble à 2



Green Fee pour 9 trous en fin de journée, suivie d’une soirée festive.



À partir de 19h, rendez-vous à la Bergerie pour une soirée gourmande et animée.

Savourez une délicieuse paëlla accompagnée de vin et terminez sur une note sucrée avec un dessert.

La soirée sera rythmée par un groupe de musique Gipsy, créant une ambiance chaleureuse et festive.

Les conjoints et amis non golfeurs sont les bienvenus aussi.



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Take part in the ‘Olé Trophy’ competition at the Golf de Servanes in Mouriès, on Saturday 6 September from 4.30 pm!

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 6. September, ab 16:30 Uhr am „Olé Trophäe”-Wettbewerb im Golf de Servanes von Mouriès teil!

Italiano :

Partecipate alla gara « Trophée Olé » al Golf de Servanes a Mouriès, sabato 6 settembre dalle 16.30!

Espanol :

Participe en el concurso « Trophée Olé » en el Golf de Servanes, en Mouriès, el sábado 6 de septiembre a partir de las 16:30 horas

