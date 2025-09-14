Compétition de golf Trophée Team de Servanes Route de Servanes Mouriès

Compétition de golf Trophée Team de Servanes Route de Servanes Mouriès dimanche 14 septembre 2025.

Compétition de golf Trophée Team de Servanes

Dimanche 14 septembre 2025 à partir de 9h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 71 – 71 – 71 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Participez à la compétition « Trophée Team de Servanes » au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 14 septembre à partir de 9h !

Compétition de golf organisée sur le parcours 18 trous du Golf de Servanes, ouverte à toutes et tous.

Organisateur l’Association Sportive du Golf de Servanes



Formule et départ Scramble à 2 départ en shot gun à 9h00

Concours Drive & Précision



Une petite pause gourmande confectionnée par les bons soins de la Team sera offerte sur le parcours.



Repas libre à la Bergerie des Alpilles suivi de la remise des prix.



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Take part in the ‘Servanes Team Trophy’ competition at the Servanes Golf Club in Mouriès on Sunday 14 September from 9am!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, den 14. September, ab 9 Uhr am Wettbewerb „Servanes Team-Trophäe” im Golfclub Servanes de Mouriès teil!

Italiano :

Partecipate alla gara « Trophée Team de Servanes » al Golf de Servanes a Mouriès, domenica 14 settembre a partire dalle 9.00!

Espanol :

Participe en la competición « Trophée Team de Servanes » en el Golf de Servanes, en Mouriès, el domingo 14 de septiembre a partir de las 9h

L’événement Compétition de golf Trophée Team de Servanes Mouriès a été mis à jour le 2025-08-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles